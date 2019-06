Oranje stijgt op wereldranglijst

Nederland, dat zondag de finale van de Nations League van Portugal verloor (1-0), was in april nog de mondiale nummer zestien. Portugal boekte twee plekken winst en is nu vijfde.

België blijft de wereldranglijst aanvoeren, voor Frankrijk, Brazilië en Engeland. De top vier is daarmee ongewijzigd.

Duitsland, in september de eerstkomende tegenstander van Oranje in de EK-kwalificatie, staat elfde. De overige landen in de poule van Oranje nemen de 28e plaats (Noord-Ierland), de 82e plaats (Wit-Rusland) en de 99e plaats (Estland) in.

