Voetballegende Sir Bobby Charlton (83) lijdt aan dementie

Charlton speelde in het Engelse elftal dat in 1966 in eigen land wereldkampioen werd. Hij ontving in dat jaar ook de Gouden Bal als beste voetballer van de wereld. Charlton kwam 106 keer uit voor de nationale formatie. Met 49 treffers was hij zelfs tot 2015 topscorer aller tijden van Engeland. Charlton speelde meer dan 600 wedstrijden voor Manchester United.

Eerder dit jaar overleed Jack Charlton, de oudere broer van Bobby. Ook Jack was een van de wereldkampioenen van 1966. Enkele dagen geleden stierf Nobby Stiles, eveneens voormalig teamgenoot van Charlton. Beide mannen leden eveneens aan dementie.

Bobby Charlton overleefde in 1958 een vliegtuigcrash, waarbij acht spelers van Manchester United het leven verloren.