Troostprijs voor beteuterde Ronaldo

In Italië zat Ronaldo, die de Gouden Bal vijf keer veroverde, in ieder geval geen duimen te draaien. Hij maakte zijn opwachting op het Gran Gala del Calcio om de trofee voor beste speler in de Serie A van vorig seizoen in ontvangst te nemen. Met lange tanden zo te zien, want hij stond er wat beteuterd bij op het podium.

Opmerkelijk was ook dat Ronaldo de hele show in zijn auto buiten bleef wachten. Pas toen duidelijk werd dat hij zou worden uitgeroepen tot beste speler in de Serie A stapte hij zijn auto uit en snelde zich naar binnen.