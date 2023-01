PSV maakt komst Van Aanholt officieel

Om de defensie weer op peil te brengen is PSV uitgekomen bij Van Aanholt. De 32-jarige linksback wordt gehuurd van Galatasaray.

De Bosschenaar, 19-voudig Oranje-international, doorliep de jeugdopleiding van PSV, maar maakte nooit zijn opwachting in de hoofdwacht, omdat hij als jeugdspeler koos voor een transfer naar Chelsea. Bij The Blues wist Van Aanholt niet door te breken, maar van daaruit bouwde hij wel een carrière op in het Engelse voetbal. Eerst met verhuurperiodes bij Coventry City, Leicester City, Newcastle United, Wigan Athletic en tussendoor even in Nederland bij Vitesse.

Max terug naar ’huis’

Voor Max wordt het een terugkeer naar zijn geboorteland, waar hij eerder al bij Schalke 04 en FC Augsburg speelde.

PSV nam de Duitser in 2020 over van Augsburg. Sindsdien speelde hij 117 officiële duels voor PSV. Max kwam acht keer tot scoren en gaf twintig assists. Met PSV won hij twee keer de Johan Cruijff Schaal en één keer de KNVB beker. Dit seizoen stond Max tijdens twaalf Eredivisiewedstrijden in de basis voor PSV.

Sportief directeur Markus Krösche van Eintracht Frankfurt is blij met de komst van Max. „We krijgen met Philipp Max een ervaren verdediger die ons nog variabeler en flexibeler maakt voor de tweede seizoenshelft”, zegt hij.

Ruud van Nistelrooy met Philipp Max die mag vertrekken bij PSV. Ⓒ GETTY IMAGES

De 29-jarige Max begon onder trainer Roger Schmidt sterk in Eindhoven en haalde zelfs de Duitse nationale ploeg, maar na een 6-0 nederlaag bij Spanje, waarbij Max helemaal duizelig werd gespeeld, raakte hij daarvoor uit beeld. Het afgelopen anderhalf jaar zakte de zoon van oud-prof Martin Max mede door fysieke redenen ver terug. De linksback had lang nodig om weer topfit te worden na een coronabesmetting. Het was een teken aan de wand dat PSV-trainer Ruud van Nistelrooy de afgelopen duels de voorkeur gaf aan Mauro Junior en Phillipp Mwene op de linksbackpositie. Max was een grootverdiener in Eindhoven, zodat PSV met zijn vertrek ook het salarishuis weer wat kan normaliseren.