PSV verhuurt Philipp Max en haalt Patrick van Aanholt terug naar Eindhoven

Voor Max wordt het een terugkeer naar zijn geboorteland, waar hij eerder al bij Schalke 04 en FC Augsburg speelde.

PSV nam de Duitser in 2020 over van Augsburg. Sindsdien speelde hij 117 officiële duels voor PSV. Max kwam acht keer tot scoren en gaf twintig assists. Met PSV won hij twee keer de Johan Cruijff Schaal en één keer de KNVB beker. Dit seizoen stond Max tijdens twaalf Eredivisiewedstrijden in de basis voor PSV.

Sportief directeur Markus Krösche van Eintracht Frankfurt is blij met de komst van Max. „We krijgen met Philipp Max een ervaren verdediger die ons nog variabeler en flexibeler maakt voor de tweede seizoenshelft”, zegt hij.

Patrick van Aanholt

Om de defensie weer op peil te brengen heeft PSV het oog laten vallen op Patrick van Aanholt. De 32-jarige linksback moet gehuurd worden van Galatasaray. Daarover zijn beide clubs in vergevorderde onderhandeling.

De Bosschenaar, 19-voudig Oranje-international, doorliep de jeugdopleiding van PSV, maar zou nooit zijn opwachting in de hoofdwacht maken, omdat hij als jeugdspeler koos voor een transfer naar Chelsea. Bij The Blues wist Van Aanholt nooit door te breken, maar van daaruit bouwde hij wel een carrière op in het Engelse voetbal. Eerst met verhuurperiodes bij Coventry City, Leicester City, Newcastle United, Wigan Athletic en tussendoor even in Nederland bij Vitesse.

Van Aanholt in het shirt van Galatasaray. Ⓒ ANP/HH

In 2014 werd Van Aanholt voor bijna 2 miljoen euro verkocht aan Sunderland, dat hem in 2017 voor ruim 10 miljoen euro verkocht aan Crystal Palace. Medio 2021 maakte Van Aanholt, die al eerder in beeld was bij PSV, transfervrij de overstap naar de Turkse topclub Galatasaray, maar in Istanbul is hij geen vaste basisspeler. De afgelopen vier duels speelde hij geen minuut, zodat een verhuur zowel voor de speler als zijn club interessant is.

Bekijk ook: PSV herstelt zich met kleine zege op Go Ahead Eagles

Ruud van Nistelrooy met Philipp Max die mag vertrekken bij PSV. Ⓒ GETTY IMAGES

Max

Met het aantrekken van Aanholt moet de defensie op peil worden gebracht na het vertrek van Max naar Duitsland. De 29-jarige Max begon onder trainer Roger Schmidt sterk in Eindhoven en haalde zelfs de Duitse nationale ploeg, maar na een 6-0 nederlaag bij Spanje, waarbij Max helemaal duizelig werd gespeeld, raakte hij daarvoor uit beeld. Het afgelopen anderhalf jaar zakte de zoon van oud-prof Martin Max mede door fysieke redenen ver terug. De linksback had lang nodig om weer topfit te worden na een coronabesmetting. Het was een teken aan de wand dat PSV-trainer Ruud van Nistelrooy de afgelopen duels de voorkeur gaf aan Mauro Junior en Phillipp Mwene op de linksbackpositie. Max was een grootverdiener in Eindhoven, zodat PSV met zijn vertrek ook het salarishuis weer wat kan normaliseren.

Thorgan Hazard

Naast de wisseling van de wacht op de linksbackpositie gaat PSV zich aanvallend nog versterken voor de transferwindow sluit dinsdag om middernacht. De nummer 1-optie is op dit moment de 29-jarige Belgische international Thorgan Hazard, die PSV graag wil huren van Borussia Dortmund. De Eindhovenaren ondervinden daarbij concurrentie van Everton, de voormalige club van algemeen directeur Marcel Brands van PSV. Op de achtergrond zou Adnan Januzaj nog een optie kunnen worden. Die staat op de nominatie om verhuurd te worden door Sevilla, dat zelf versterking heeft gevonden in Bryan Gil van Tottenham Hotspur. Ook die speler werd met PSV in verband gebracht, maar is dus van de markt, zoals dat eerder gold voor Viktor Tsygankov (van Dinamo Kiev naar Girona gegaan) en Arnaut Danjuma (door Villarreal verhuurd aan Tottenham Hotspur). Andere opties als Anthony Elanga (Manchester United) en Kamaldeen Sulemana (Stade Rennais) zijn nog niet van de markt, maar hun komst is op dit moment weinig realistisch.

PSV versterkte zich deze window al met Fabio Silva, die voor een half seizoen wordt gehuurd van Wolverhampton Wanderers. De Eindhovenaren zagen vier spelers vertrekken. Cody Gakpo is voor circa 50 miljoen euro verkocht aan Liverpool, Noni Madueke werd voor een bedrag dat kan oplopen naar 40 miljoen euro verkocht aan Chelsea, Fredrik Oppegard is verhuurd aan Go Ahead Eagles en Yorbe Vertessen is op huurbasis vertrokken naar Union Saint-Gilloise.