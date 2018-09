Column Jaap de Groot: Top NOC*NSF ter discussie

Jaap de Groot Ⓒ Telesport

Het gaat niet alleen meer om Jillert Anema. Het gaat nu vooral om de vraag hoe het mogelijk is dat NOC*NSF voor de tweede achtereenvolgende keer niet in staat is gebleken om tijdens de Olympische Spelen de rust rond TeamNL te bewaren. Onder de verantwoordelijkheid van algemeen directeur Gerard Dielessen en technisch directeur Maurits Hendriks is de boel opnieuw uit de hand gegierd.