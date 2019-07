PSV en Spartak Moskou akkoord over Pereiro

Gaston Pereiro (24) staat op het punt te vertrekken naar Spartak Moskou, nu de Eindhovenaren en de Russische topclub akkoord zijn over een transfersom richting de vijftien miljoen euro. De salariswensen van de Uruguayaan, die vanavond al niet meer bij de wedstrijdselectie zit, vormen geen enkel probleem voor de Moskovieten.

De vraag is of zij zijn veeleisende zaakwaarnemer Paco Casal ook kunnen overtuigen. Dat de belangenbehartiger van Pereiro een taaie is, heeft PSV aan den lijve ondervonden. Toen de club vier jaar geleden akkoord dacht te zijn over een transfer van de inmiddels negenvoudig Uruguayaans international, gooide Casal nog wat aanvullende eisen op tafel. De deal kwam er uiteindelijk toch, net zoals dat nu ook wordt verwacht.

Miljoenenwinst

Daarmee komt er een einde aan de tijd van Pereiro bij PSV. Alle partijen waren ervan overtuigd dat de linkspoot deze zomer een volgende stap moest zetten in zijn carrière. De aanvallende middenvelder werd nooit een onomstreden basiskracht, maar tekende wel ieder seizoen voor tien of meer goals. Dat rendement, plus het feit dat hij nog altijd een relatief jonge speler is (24), maakt dat Spartak bereid is fors voor hem te betalen. Het levert PSV een miljoenenwinst op voor de speler die voor zeven miljoen euro werd binnengehaald.

Dat Pereiro al niet meer bij de wedstrijdselectie zit, heeft te maken met het feit dat PSV wil voorkomen dat de speler niet voor Spartak kan uitkomen in de Europa League. De Russische nummer vijf van vorig seizoen start op 10 augustus tegen FC Thun in de derde voorrondes. Een speler die voor de ene club uitkomt in de voorrondes, mag alleen in een hoofdtoernooi pas weer voor een andere club uitkomen, omdat – zoals in het geval bij Spartak en PSV – de clubs elkaar nog zouden kunnen treffen in het voortraject.