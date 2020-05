Frenkie de Jong: ’Zij zijn de helden’

„Ik heb in Nederland wat getraind. Het is fijn om terug te zijn op het veld. Natuurlijk zijn we nog niet wedstrijdfit. Maar we zijn individueel aan het trainen en binnenkort kunnen we hopelijk de groepstraining weer oppakkken. Over een aantal weken zijn we weer klaar voor wedstrijden”, laat de Oranje-international weten op de website van zijn werkgever.

De opbouw van de trainingen gaat mede door de strenge regels rond de bestrijding van het coronavirus met kleine stapjes. Dat vindt De Jong niet erg. „Het is goed dat we eerst individueel hebben getraind. Iedereen kon op zijn eigen intensiteitsniveau werken en voelen hoe hij er aan toe was, voordat we aan de groepstrainingen zouden beginnen. Iedereen voelt zich nu al een stuk beter en fitter. We hebben elkaar bijna drie maanden niet gezien. Het was goed om de andere spelers weer te kunnen begroeten.”

De Jong arriveert met mondkapje bij het trainingscomplex van Barcelona. Ⓒ Reuters

Afgelopen weekeinde was er voor het eerst sinds maanden weer voetbal op televisie vanuit een echt grote competitie. In de Bundesliga werd er zaterdagmiddag afgetrapt. De Jong was een van de vele miljoenen kijkers die inschakelde. „Ik heb één wedstrijd gezien, die tussen Borussia Dortmund en Schalke 04 (4-0, red). Het was fijn om weer een voetbalwedstrijd te zien op televisie. Maar het voelt natuurlijk wel anders zonder de supporters, want zij zorgen voor de sfeer natuurlijk. Voor nu moeten we het zonder ze doen. Hopelijk allleen dit seizoen.”

Tijdens de coronacrisis zijn het de mensen in de zorg over de hele wereld die de belangrijkste taak hebben in het bestrijden van het coronavirus. Dat beseft De Jong maar al te goed, zo laat hij blijken. „Iedereen in de hele wereld is ontzettend dankbaar voor de mensen in de zorg. Zij zijn de helden. Altijd, maar nu zeker. Zij vechten tegen het virus. Mijn respect voor die mensen is heel groot.”