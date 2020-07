Sport Kort: Al 25 (!) NBA-spelers positief bevonden op coronavirus

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketbal: Al 25 NBA-spelers positief bevonden op coronavirus

22.55 uur: Tijdens de eerste volle testweek in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA zijn 25 spelers positief bevonden op het coronavirus. In totaal ondergingen 351 basketballers een controle. Onder de stafleden van alle clubs bleken tot dusver 10 mensen besmet.

Alle besmette NBA-mensen dienen thuis in isolatie te gaan. Pas als aan alle medische voorschriften is voldaan en een arts toestemming heeft gegeven, mogen ze de quarantaine beëindigen.

De 22 teams die vanaf eind juli de NBA gaan voortzetten in een afgesloten gedeelte van Disney World in Orlando, worden komende week in Florida verwacht voor een trainingskamp. Op het exclusieve resort zal er dagelijks worden getest op Covid-19.

Skisport: WK ski gaan toch door in februari 2021 in Cortina d'Ampezzo

19.22 uur: De WK ski in Cortina d'Ampezzo zullen toch volgens plan in februari 2021 worden gehouden. De Italiaanse wintersportfederatie (FISI) had in mei vanwege de coronacrisis gevraagd om het toernooi in de Dolomieten met een jaar uit te stellen. Dat zou echter betekenen dat de WK amper een maand na de Winterspelen van Peking 2022 zouden plaatsvinden.

Dat vond de internationale skifederatie FIS geen goed idee. De koepelorganisatie besloot een garantstelling van circa 9,4 miljoen euro af te geven voor de Italiaanse organisatie, die vanwege de coronapandemie vreesde in grote financiële problemen te komen indien het tot een nieuwe lockdown in de zwaar getroffen regio Veneto zou komen. Dankzij de financiële steun van de FIS durft de FISI het nu toch aan om de WK op de oorspronkelijke data af te werken (9-21 februari 2021).

In Cortina d'Ampezzo en mede-organisator Milaan worden in 2026 ook de Winterspelen gehouden.

Voetbal: Portugese bekerfinale verplaatst naar Coimbra

19.21 uur: De Portugese bekerfinale tussen Benfica en FC Porto wordt niet zoals de laatste jaren gebruikelijk in Estádio Nacional gespeeld, maar in Coimbra. Volgens de Portugese gezondheidsautoriteiten is het nationale stadion, gelegen aan de rand van hoofdstad Lissabon, niet 'coronaproof'. Het stadion in Coimbra, dat ruim 200 kilometer ten noorden van Lissabon ligt, is wel goedgekeurd. De eindstrijd, die eerder voor eind mei op de agenda stond, wordt op 1 augustus gespeeld.

In Lissabon staat ook de ingekorte eindfase van de Champions League gepland. Tussen 12 en 23 augustus wordt in twee stadions in Lissabon een minitoernooi afgewerkt. Het gaat om Estádio da Luz van Benfica en Estádio José Alvalade van Sporting Portugal.

Het is echter nog maar de vraag of het restant van de Champions League in Lissabon volgens plan kan worden afgehandeld. Door een opleving van het coronavirus geldt sinds woensdag opnieuw een gedeeltelijke lockdown voor een aantal wijken in het noorden van de hoofdstad.

De UEFA houdt naar eigen zeggen de ontwikkelingen in Lissabon nauwlettend in de gaten, maar heeft vooralsnog geen alternatief scenario bedacht. "Voor een plan B is momenteel geen actuele aanleiding", liet een woordvoerder onlangs weten.

Voetbal: Internazionale neemt Hakimi van Real Madrid over

19.16 uur: De Marokkaanse verdediger Achraf Hakimi zet zijn carrière voort bij Internazionale. De 21-jarige international komt over van Real Madrid, dat hem de laatste twee seizoenen aan Borussia Dortmund verhuurde. De Spaanse topclub maakte de transfer van Hakimi naar Inter bekend.

Met zijn overgang is naar verluidt een afkoopsom van 40 miljoen euro gemoeid. Hakimi wordt in Milaan ploeggenoot van onder anderen de Nederlandse centrale verdediger Stefan de Vrij.

Hakimi ontpopte zich in Dortmund als een aanvallend ingestelde vleugelverdediger. Hij maakte in het afgelopen seizoen vijf doelpunten in de Bundesliga. In de Champions League was hij in acht wedstrijden vier keer trefzeker.

De jeugdige Marokkaan kwam eerder in negen competitieduels voor Real Madrid twee keer tot scoren.

Atletiek: World Athletics doet Rusland weer volledig in de ban

17.17 uur: Koepelorganisatie World Athletics heeft de Russische atletiek weer volledig in de ban gedaan. Het re-integratieproces van de Russische atletiekbond RusAF, die sinds 2015 is geschorst wegens omvangrijke dopingpraktijken, is stopgezet en aantoonbaar ’schone’ Russische atleten zijn onder neutrale vlag niet meer welkom bij internationale wedstrijden.

Deze maatregelen zijn het gevolg van nalatigheid van de RusAF. De Russische atletiekbond verzuimde voor de deadline van 1 juli een boete van 5 miljoen dollar te betalen aan World Athletics. Volgens RusAF ontbreken de financiële middelen daarvoor.

World Athletics legde de Russische bond in maart een boete op van 10 miljoen dollar, zo’n 8,9 miljoen euro, vanwege alle dopingperikelen van de afgelopen jaren. De wereldatletiekbond stelde toen als voorwaarde dat de Russen voor 1 juli de helft van de boete betaald moesten hebben.

De Russische atletiekbond is sinds eind 2015 geschorst, nadat uit onafhankelijk onderzoek was gebleken dat in het land sprake was van grootschalig en gestructureerd dopinggebruik. Atleten uit Rusland zijn daarom al jaren niet welkom bij internationale evenementen. Alleen als ze konden aantonen dat ze hun sport volledig dopingvrij beoefenden en geen dopingverleden hadden, mochten ze onder neutrale vlag meedoen. Die mogelijkheid is nu door het uitblijven van de vereiste betaling van 5 miljoen dollar geschrapt.

World Athletics bespreekt eind deze maand tijdens een algemene vergadering de verdere gang van zaken in de Russische kwestie. „We zijn erg teleurgesteld over het gebrek aan vooruitgang. De RusAF laat zijn atleten in de steek. We hebben alles in het werk gesteld om het project met de neutrale atleten vooruit te helpen en RusAF te ondersteunen bij de wederopbouwplannen, maar blijkbaar zonder succes”, liet voorzitter Sebastian Coe van de wereldbond weten.

Voetbal: Seizoen voorbij voor Valencia-aanvaller Rodrigo

16:26 uur Aanvaller Rodrigo komt dit seizoen voor het geplaagde Valencia niet meer in actie. De 29-jarige Spanjaard is door een knieblessure uitgeschakeld. Hij liep de kwetsuur woensdag op in de verloren thuiswedstrijd tegen Athletic Bilbao (0-2).

Rodrigo speelde de wedstrijd nog wel uit, maar een dag later maakte zijn club bekend dat hij een scheurtje had opgelopen in een knieband.

Voetbal: Spaanse voetbalstadions blijven dicht

14.55 uur Bij de duels in de hoogste klassen van het Spaanse voetbal worden ook de rest van dit seizoen geen toeschouwers toegelaten. De Spaanse staatssecretaris van Sport Irene Lozano maakte donderdag nog maar eens duidelijk dat de stadions, ondanks de versoepeling van de maatregelen tegen het coronavirus, gesloten blijven. „Het is de veiligste optie”, aldus Lozano.

Eerder had La Liga-baas Javier Tebas al laten weten een terugkeer van fans in het stadion pas te zien zitten als de situatie veilig is. Zijn organisatie leverde vorige maand ook een protocol in voor het geval het zover mocht komen. Lozano zette er nu een streep door. „Voetbal brengt massa’s mensen in beweging. Het is niet als bij het theater. Een wedstrijd achter gesloten deuren wordt door 250 mensen bekeken, maar een stadion kan zelfs wanneer een derde bezet is 30.000 mensen betekenen. Daarom staat het geheel op zichzelf.”

Wielersport: Kansen voor elk type renner in Ronde van Polen

11.21 uur: Met de Ronde van Polen begint op 5 augustus de eerste rittenkoers uit de UCI WorldTour sinds de coronacrisis de wielersport stillegde. Organisator en oud-renner Czeslaw Lang heeft een gevarieerd routeschema samengesteld voor de wedstrijd die vanwege de overvolle kalender is ingekort tot een vijfdaagse.

„We hebben een enorme inspanning geleverd om onder de huidige omstandigheden toch een koers samen te stellen die representatief is voor de WorldTour”, legde Lang uit. De wedstrijd begint met een vlakke rit vanuit Chorzow, gemaakt voor de sprinters. Lang: „In de tweede rit is de finish licht heuvelop en verwacht ik ook de specialisten voor de klassiekers.” Na twee bergritten eindigt de Ronde van Polen met een vlakke etappe naar Krakau.

„Om ieders veiligheid te garanderen zijn er wat beperkende maatregelen die deze editie zeker zullen beïnvloeden”, denkt Lang. „Maar we willen graag de boodschap van herstel uitdragen nu we allemaal hopen dat de situatie rond corona zich stabiliseert. Ik weet zeker dat onze wedstrijd van grote waarde is voor de wielersport.”

Voetbal: PEC Zwolle neemt Strieder definitief over van FC Utrecht

08.09 uur: PEC Zwolle neemt Rico Strieder definitief over van FC Utrecht. De controlerende middenvelder werd in januari al gehuurd van FC Utrecht, maar de samenwerking in Zwolle was door de uitbraak van het coronavirus van korte duur. Hij heeft nu voor twee seizoenen getekend bij PEC.

„Het voelt goed om mijn korte avontuur in Zwolle te verlengen. Ik heb van de club een duidelijke opdracht gekregen die ik zo goed mogelijk heb proberen in te vullen. Het was absoluut een domper dat we het seizoen niet op een goede manier konden afmaken met elkaar, maar deze terugkeer maakt veel goed”, zei Strieder (27).

„Ik ken de club inmiddels en veel teamgenoten zijn er ook komend seizoen weer bij. Ik kijk er dan ook ontzettend naar uit om mijn plek op het middenveld te pakken en nog meer verantwoordelijkheid te nemen.”

Strieder werd in 2015 door FC Utrecht overgenomen van Bayern München, waar hij de jeugdopleiding doorliep.