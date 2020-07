Sport Kort: PEC neemt Strieder over van FC Utrecht

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: PEC Zwolle neemt Strieder definitief over van FC Utrecht

08.09 uur: PEC Zwolle neemt Rico Strieder definitief over van FC Utrecht. De controlerende middenvelder werd in januari al gehuurd van FC Utrecht, maar de samenwerking in Zwolle was door de uitbraak van het coronavirus van korte duur. Hij heeft nu voor twee seizoenen getekend bij PEC.

„Het voelt goed om mijn korte avontuur in Zwolle te verlengen. Ik heb van de club een duidelijke opdracht gekregen die ik zo goed mogelijk heb proberen in te vullen. Het was absoluut een domper dat we het seizoen niet op een goede manier konden afmaken met elkaar, maar deze terugkeer maakt veel goed”, zei Strieder (27).

„Ik ken de club inmiddels en veel teamgenoten zijn er ook komend seizoen weer bij. Ik kijk er dan ook ontzettend naar uit om mijn plek op het middenveld te pakken en nog meer verantwoordelijkheid te nemen.”

Strieder werd in 2015 door FC Utrecht overgenomen van Bayern München, waar hij de jeugdopleiding doorliep.