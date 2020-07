Sport Kort: Seizoen voorbij voor Valencia-aanvaller Rodrigo

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Seizoen voorbij voor Valencia-aanvaller Rodrigo

16:26 uur Aanvaller Rodrigo komt dit seizoen voor het geplaagde Valencia niet meer in actie. De 29-jarige Spanjaard is door een knieblessure uitgeschakeld. Hij liep de kwetsuur woensdag op in de verloren thuiswedstrijd tegen Athletic Bilbao (0-2).

Rodrigo speelde de wedstrijd nog wel uit, maar een dag later maakte zijn club bekend dat hij een scheurtje had opgelopen in een knieband.

Voetbal: Spaanse voetbalstadions blijven dicht

14.55 uur Bij de duels in de hoogste klassen van het Spaanse voetbal worden ook de rest van dit seizoen geen toeschouwers toegelaten. De Spaanse staatssecretaris van Sport Irene Lozano maakte donderdag nog maar eens duidelijk dat de stadions, ondanks de versoepeling van de maatregelen tegen het coronavirus, gesloten blijven. „Het is de veiligste optie”, aldus Lozano.

Eerder had La Liga-baas Javier Tebas al laten weten een terugkeer van fans in het stadion pas te zien zitten als de situatie veilig is. Zijn organisatie leverde vorige maand ook een protocol in voor het geval het zover mocht komen. Lozano zette er nu een streep door. „Voetbal brengt massa’s mensen in beweging. Het is niet als bij het theater. Een wedstrijd achter gesloten deuren wordt door 250 mensen bekeken, maar een stadion kan zelfs wanneer een derde bezet is 30.000 mensen betekenen. Daarom staat het geheel op zichzelf.”

Atletiek: Russische bond miste deadline voor betaling dopingboete

12.47 uur: De geschorste Russische atletiekbond heeft donderdag bekend dat het de deadline van 1 juli voor het betalen van een boete heeft gemist. De bond had tot 1 juli de tijd een bedrag van 5 miljoen dollar over te maken aan World Athletics, maar gaf aan niet over genoeg financiële middelen te beschikken. Door het missen van de deadline komt de deelname van atleten onder neutrale vlag in gevaar.

World Athletics gaf de Russische bond in maart een boete van 10 miljoen dollar, zo’n 8,9 miljoen euro, vanwege alle dopingperikelen van de afgelopen jaren. De wereldatletiekbond stelde toen als voorwaarde dat de Russen voor 1 juli de helft van de boete hebben betaald.

De Russische atletiekbond is al sinds eind 2015 geschorst, nadat uit onafhankelijk onderzoek was gebleken dat in het land sprake was van grootschalig en gestructureerd dopinggebruik. Atleten uit Rusland zijn daarom al jaren niet welkom bij internationale evenementen. Alleen als ze kunnen aantonen volledig ’schoon’ te zijn, mogen ze onder neutrale vlag meedoen.

Wielersport: Kansen voor elk type renner in Ronde van Polen

11.21 uur: Met de Ronde van Polen begint op 5 augustus de eerste rittenkoers uit de UCI WorldTour sinds de coronacrisis de wielersport stillegde. Organisator en oud-renner Czeslaw Lang heeft een gevarieerd routeschema samengesteld voor de wedstrijd die vanwege de overvolle kalender is ingekort tot een vijfdaagse.

„We hebben een enorme inspanning geleverd om onder de huidige omstandigheden toch een koers samen te stellen die representatief is voor de WorldTour”, legde Lang uit. De wedstrijd begint met een vlakke rit vanuit Chorzow, gemaakt voor de sprinters. Lang: „In de tweede rit is de finish licht heuvelop en verwacht ik ook de specialisten voor de klassiekers.” Na twee bergritten eindigt de Ronde van Polen met een vlakke etappe naar Krakau.

„Om ieders veiligheid te garanderen zijn er wat beperkende maatregelen die deze editie zeker zullen beïnvloeden”, denkt Lang. „Maar we willen graag de boodschap van herstel uitdragen nu we allemaal hopen dat de situatie rond corona zich stabiliseert. Ik weet zeker dat onze wedstrijd van grote waarde is voor de wielersport.”

Voetbal: PEC Zwolle neemt Strieder definitief over van FC Utrecht

08.09 uur: PEC Zwolle neemt Rico Strieder definitief over van FC Utrecht. De controlerende middenvelder werd in januari al gehuurd van FC Utrecht, maar de samenwerking in Zwolle was door de uitbraak van het coronavirus van korte duur. Hij heeft nu voor twee seizoenen getekend bij PEC.

„Het voelt goed om mijn korte avontuur in Zwolle te verlengen. Ik heb van de club een duidelijke opdracht gekregen die ik zo goed mogelijk heb proberen in te vullen. Het was absoluut een domper dat we het seizoen niet op een goede manier konden afmaken met elkaar, maar deze terugkeer maakt veel goed”, zei Strieder (27).

„Ik ken de club inmiddels en veel teamgenoten zijn er ook komend seizoen weer bij. Ik kijk er dan ook ontzettend naar uit om mijn plek op het middenveld te pakken en nog meer verantwoordelijkheid te nemen.”

Strieder werd in 2015 door FC Utrecht overgenomen van Bayern München, waar hij de jeugdopleiding doorliep.