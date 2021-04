Pep Guardiola nu wel in halve CL-finale met Manchester City

In Duitsland verdedigde Manchester City tegen Dortmund een voorsprong van 2-1. Nog voor rust kwamen de Duitsers op voorsprong door een schot in kruising van Jude Bellingham. De treffer was voldoende om Pep & co wederom de weg te versperren naar de halve eindstrijd van het miljardenbal. Maar City gaf de moed niet op.

Jude Bellingham (R) loopt juichend weg na de openingstreffer. Erling Haaland gaat erop af. Ⓒ EPA

Tien minuten na rust was het Riyad Mahrez die raak schoot vanaf elf meter. De scheidsrechter had de bal op de stip gelegd nadat Emre Can de bal ongelukkig op zijn arm had gekregen. Een kwartier voor tijd was het Phil Foden die voor de bevrijdende 2-1 zorgde.

