Remko Pasveer wil ’net als Van der Sar de 40 aantikken’

Nourdin Boukhari betreurt vertrek stiefzoon Noa Lang bij Ajax

Nourdin Boukhari was tot acht jaar geleden de stiefvader van Noa Lang en spreekt de speler van Club Brugge nog dagelijks. Hij betreurt het dat Lang nooit is geslaagd bij Ajax. „Dat was ook onnodig”, aldus de Spartaan.