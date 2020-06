FC Utrecht ziet toch af van gang naar CAS om bekerfinale

De bestuurlijke rijen bij de UEFA en de KNVB hebben zich gesloten en een verdere procedure biedt onvoldoende perspectief. De UEFA liet woensdag weten dat de KNVB ’naar de richtlijnen te hebben gehandeld’. De Europese bond verwees Utrecht hiermee weer richting de KNVB.

Een eventuele gang naar het CAS duurt echter te lang, volgens de Utrechters. Aangezien voor 3 augustus er een beslissing zou moeten vallen volgens de UEFA (wegens inschrijving nieuw seizoen Europees voetbal) en een procedure nog langer gaat duren, is dat geen optie meer voor de Domstedelingen.

„De route naar het CAS is een onduidelijk en onvoorspelbare route, die gaan we niet in”, zei algemeen directeur Thijs van Es.

De club uit de Domstad voelt zich ernstig benadeeld, omdat Feyenoord door de afgelasting is aangewezen om de plek in de Europa League op te vullen. Mede hierdoor speelt de ploeg van trainer John van den Brom geen Europees voetbal.

FC Utrecht wilde graag de bekerfinale nog spelen omdat het in de competitie ook al op een vervelende manier naast Europees voetbal had gegrepen. De club eindigde als zesde met slechts drie punten minder en een wedstrijd minder gespeeld dan Willem II. Utrecht had een veel beter doelsaldo dan de concurrent uit Tilburg.

FC Utrecht krijgt 600.000 euro als coronabijdrage voor clubs die benadeeld zijn door het stoppen van de competitie. „We willen de clubs daar hartelijk voor bedanken en voelen ons ergens ook wel erkend. Het is echter geen compensatie. Heel eerlijk, dat de bekerfinale niet plaatsvindt, valt niet te compenseren.”

Opvallend is dat KNVB-directeur Gudde eerder opperde om eventueel als soort ’galawedstrijd’ de bekerfinale na 1 september te laten spelen. Dat is nu echter ook van de baan. FC Utrecht verzocht de KNVB om dit als alternatief te onderzoeken, maar kreeg nul op het rekest. Volgen de KNVB is is dat niet mogelijk te maken.