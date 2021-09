Arjen Robben krijgt oeuvreprijs: ’Het levende bewijs dat jongensdromen kunnen uitkomen’

Deze nieuwe prijs wordt uitgereikt aan een speler met een uitzonderlijke staat van dienst en betekenis voor het Nederlands voetbal. Die uitzonderlijke staat van dienst heeft de 37-jarige Robben zeker opgebouwd door middel van een indrukwekkende voetballoopbaan via FC Groningen, PSV, Chelsea, Real Madrid, Bayern München, weer FC Groningen en uiteraard het Nederlands elftal. Hij kwam tot 710 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 246 goals en tweehonderd assists.

„Robben is het levende bewijs dat jongensdromen kunnen uitkomen. Gezegend met een door God gegeven talent en een buitenaards doorzettingsvermogen heeft hij eigenhandig het aanzien van het Nederlands voetbal nog flink wat mooier gemaakt. Een Hollandse meester”, aldus Jan de Jong, de directeur van de Eredivisie. „Twaalf keer kampioen geworden, de Champions League gewonnen door zijn goal en Oranje bijna wereldkampioen gemaakt. Bijna. De bal een paar centimeter hoger en nog meer eeuwige roem was hem ten deel gevallen. Nu is de teen van Casillas onderdeel van ons ongewenst collectieve geheugen geworden. Net als de bal op de paal van Rensenbrink.”

Naast de oeuvreprijs, de Speler- en de Speler Onder 21 van het Jaar, worden ook het Doelpunt van het Jaar en de Scheidsrechter van het Jaar bekendgemaakt.