Willem II wint degradatiekraker en vergroot zorgen FC Emmen

Willem II heeft een bewogen week achter de rug nadat de club trainer Adrie Koster de laan uit had gestuurd. Zijn vervanger, Zeljko Petrovic, besloot aanvoerder Jordens Peters uit voorzorg op de bank te houden. FC Emmen, dat dit seizoen nog geen duel heeft gewonnen, wist dat het daar vandaag verandering in moest brengen, omdat degradatie anders nauwelijks nog is te voorkomen.

De eerste helft hing aan elkaar van overtredingen en balverlies. Beide ploegen waren nerveus voor het belangrijke treffen en bang om te verliezen. Dit resulteerde in angstig voetbal. Na 25 minuten kreeg Willem II een grote domper te verwerken toen reserve-aanvoerder Freek Heerkens de wedstrijd geblesseerd moest staken. Hij werd vervangen door Jan-Arie van der Heijden.

Wriedt pijnigt Emmen

Tien minuten voor rust bracht Ché Nunnely Willem II met een intikkertje op voorsprong. Het was de eerste grote kans voor de Tilburgers die dus meteen wisten te profiteren. Emmen oogde aangeslagen na het tegendoelpunt en snakte naar de rust.

Maar ook na de thee ging het niet beter voor Emmen, want na slechts twee minuten verdubbelde Kwasi Wriedt de voorsprong voor de Tilburgers. Na een snelle counter schoot de spits knap raak en pijnigde hiermee FC Emmen. De bezoekers gingen het laatste kwartier alles of niets spelen en kregen nog een aantal goede kansen op de aansluitingstreffer, maar een doelpunt bleef uit.

Door de drie punten klimt Willem II, in ieder geval tijdelijk, over ADO Den Haag heen naar de zestiende plaats. De Hagenaren komen later op de zondag nog in actie. Door het verlies staat FC Emmen nog vaster op de laatste plaats en is het verschil met Willem II opgelopen tot zeven punten.

