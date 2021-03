Weer Qatar-statement van Duitse voetballers

Voor de aftrap van het WK-kwalificatieduel tegen Noord-Macedonië stelden zowel de basis- als wisselspelers zich op voor een foto, terwijl ze een spandoek met daarop de tekst ’Wir für 30’. Daarmee gaven ze aan dat ze achter de dertig punten in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staan. Een van de passages in die verklaring luidt dat ’slavernij is verboden’.

Vorige week voerden Die Mannschaft ook al actie. De elf basisspelers droegen voorafgaand aan het WK-kwalificatieduel tegen IJsland shirts met daarop letters, waarmee ze gezamenlijk het woord ’human rights’ vormden.

De actie van de Duitsers voor het duel met IJsland. Ⓒ BSR Agency

Human rights

Qatar ligt onder vuur, omdat The Guardian in februari op basis van regeringsbronnen onthulde dat bij de realisatie van de diverse WK-stadions ongeveer 6500 arbeidsmigranten omkwamen.

De leef- en werkomstandigheden van de vele gastarbeiders in Qatar zijn al jarenlang onderwerp van kritiek. Ook de Nederlandse vakbond FNV trok zich hun lot aan en sprak van uitbuiting en slavernij.

De Qatarese regering heeft naar eigen zeggen de voorbije jaren heel wat inspanningen geleverd om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Ook mensenrechtenorganisaties geven toe dat er stappen in de goede richting zijn gezet, maar dat de hervormingen onvoldoende in de praktijk worden toegepast.

Toni Kroos

De geblesseerde Toni Kroos stelde woensdag nog dat hij en zijn collega’s van plan zijn om er van plan er richting het WK een schepje bovenop te gooien. „Dat het toernooi aan Qatar is toegewezen, is verkeerd, maar de discussies over een boycot zijn te laat op gang gekomen. Ik denk dat het beter is juist de problemen onder de aandacht te brengen voor en tijdens het toernooi.”