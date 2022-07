Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Van der Poel wint wielercriterium Daags na de Tour in Boxmeer

22.20 uur: Het wielercriterium Daags na de Tour in Boxmeer is gewonnen door Mathieu van der Poel. De renner van Alpecin-Deceuninck hield na 80 kilometer in de sprint Danny van Poppel (BORA-hansgrohe) en Pascal Eenkhoorn (Jumbo-Visma) achter zich in een sprint met drie renners.

Van der Poel stapte af in de elfde etappe van de Tour de France, een zware bergrit naar Serre Chevalier. De 27-jarige Nederlander klaagde vroeg in de Ronde van Frankrijk al over een gebrek aan vorm.

Het criterium in Boxmeer vond vanwege corona in 2020 en 2021 geen doorgang. In 2019 werd de laatste editie gewonnen door Mike Teunissen van Jumbo-Visma.

Kyrgios ontvangt wildcard voor masterstoernooi Cincinnati

20.37 uur: Tennisser Nick Kyrgios heeft een wildcard ontvangen voor het masterstoernooi van Cincinnati. De 27-jarige Australiër, de nummer 47 van de wereld, staat net niet hoog genoeg om rechtstreeks te worden toegelaten. Eerder deze maand was Kyrgios finalist op Wimbledon, maar in Londen werden geen punten voor de wereldranglijst toegekend.

Kyrgios haalde in 2017 de eindstrijd in Cincinnati. Het is vooralsnog de enige finaleplaats van de Australiër op een masterstoernooi. Hij verloor destijds van de Bulgaar Grigor Dimitrov.

Het masterstoernooi van Cincinnati begint op 14 augustus. De US Open, het laatste grandslamtoernooi, gaat ruim twee weken later van start.

Hockeyers verslaan Australië in oefenduel

20.16 uur: De Nederlandse hockeyers hebben in een oefenwedstrijd van Australië gewonnen. In Utrecht werd het op het veld van Kampong 3-2. Tjep Hoedemakers kwam twee keer tot scoren voor Oranje en Jip Janssen maakte één doelpunt.

Oranje trad niet in de sterkste formatie aan, omdat veel internationals ontbraken vanwege de uitvaart van de vader van Tim Swaen, speler van Bloemendaal. Onder anderen Thierry Brinkman en Jorrit Croon waren er niet bij.

Australië werd vorig jaar op de Olympische Spelen tweede, na Nederland in de kwartfinales te hebben verslagen. De titel ging in Tokio naar België.

Qualifier Hartono verliest in eerste ronde WTA-toernooi Warschau

18.35 uur: Arianne Hartono heeft zich niet weten te plaatsen voor de tweede ronde van het WTA-toernooi van Warschau. De nummer 169 van de wereld verloor met 6-4 5-7 6-3 van de Zwitserse Viktorija Golubic, die 66 plekken hoger staat op de mondiale ranglijst.

Hartono dwong na een 4-1-achterstand in de tweede set en het overleven van drie matchpoints bij 5-4 nog een derde set af, maar daarin was Golubic toch te sterk. In de beslissende set stond de Nederlandse wel nog met 2-0 voor. Ze verloor in de derde set vijf games op een rij en na 2 uur en 33 minuten benutte Golubic haar vijfde wedstrijdpunt.

De 26-jarige Hartono wist afgelopen weekend twee kwalificatiewedstrijden te winnen in de Poolse hoofdstad.

Iga Swiatek, de nummer 1 van de wereld, doet ook mee aan het graveltoernooi in haar geboorteland.

Belg De Lie sprint naar zege in derde rit Ronde van Wallonië

17.28 uur: Arnaud De Lie heeft de derde etappe in de Ronde van Wallonië op zijn naam geschreven. De Belgische wielrenner van de ploeg Lotto-Soudal was na een rit over bijna 200 kilometer, van Wezet naar Rochefort, de snelste in de sprint. De Eritreeër Biniam Girmay finishte als tweede, voor de Fransman Axel Laurance.

De Australiër Robert Stannard van Alpecin - Deceuninck behoudt de leiderstrui.

Voor de 20-jarige De Lie is het zijn zevende overwinning in zijn eerste seizoen als profrenner. Eerder dit jaar won hij de Trofeo Playa de Palma-Palma, de GP Jean-Pierre Monseré, de Volta Limburg Classic, de Marcel Kint Classic, de Heistse Pijl en de Ronde van Limburg.

Julian Alaphilippe verscheen maandag niet meer aan de start. De Franse wereldkampioen van Quick-Step Alpha Vinyl, zaterdag ritwinnaar op de Muur van Hoei, testte positief op het coronavirus.

Dinsdag staat de vierde en voorlaatste etappe op het programma, over 200,8 kilometer van Durbuy naar Couvin. De Ronde van Wallonië eindigt woensdag. Vorig jaar ging de eindzege naar de Amerikaan Quinn Simmons.

Feyenoord moet tegen Osasuna in lege Kuip voetballen

14.36 uur: Feyenoord moet de laatste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen in een lege Kuip spelen. De gemeente Rotterdam heeft geen toestemming gegeven om publiek toe te laten bij het duel van komende zondag met Osasuna. Volgens een woordvoerder van de gemeente is de vergunningsaanvraag van Feyenoord afgekeurd; de reden daarvoor is onduidelijk.

„Feyenoord betreurt het besluit van de gemeente. De club vindt het zeer jammer dat haar supporters de internationale ontmoeting met een mooie tegenstander als La Liga-club Osasuna nu niet live kunnen bijwonen”, meldt de finalist van de Conference League op de website. De oefenwedstrijd in de lege Kuip begint om 17.00 uur en wordt wel live uitgezonden op tv-zender ESPN.

De ploeg van trainer Arne Slot oefent woensdagmiddag (aftrap 13.00 uur) op trainingscomplex Varkenoord tegen NAC Breda. Dan zijn wel toeschouwers welkom, maximaal drieduizend. Feyenoord verloor zondag in De Kuip met 2-0 van Olympique Lyon, de Franse ploeg van trainer Peter Bosz. Toen zaten ruim 20.000 supporters op de tribunes van het stadion.

Wereldkampioen Alaphilippe met corona uit Ronde van Wallonië

12:38 uur De Franse wielrenner Julian Alaphilippe is maandag niet meer van start gegaan in de derde etappe van de Ronde van Wallonië. De wereldkampioen van Quick-Step Alpha Vinyl heeft een besmetting met het coronavirus opgelopen, zo meldde zijn ploeg maandag.

Dat is een flinke tegenvaller voor Alaphilippe, die juist bezig was weer wedstrijdritme op te doen na zijn zware val in april in Luik-Bastenaken-Luik. Hij startte eind juni in het Franse kampioenschap, maar werd door Quick-Step buiten de ploeg voor de Tour de France gelaten.

De Ronde van Wallonië was zijn eerste meerdaagse koers sinds het ongeval waarbij hij onder andere breuken had opgelopen in de ribben en het schouderblad, en een klaplong. In plaats van de Tour had Alaphilippe een trainingskamp belegd om vervolgens in Wallonië zijn voorbereiding op de Vuelta en WK voort te zetten. Hij won zaterdag meteen de eerste etappe op de Muur van Hoei.

Supporters Jong Ajax niet welkom bij uitwedstrijd ADO

11:12 uur Supporters van Jong Ajax mogen de uitwedstrijd van hun team bij aartsrivaal ADO Den Haag niet bijwonen. Uitpubliek is opnieuw niet welkom bij de wedstrijd, meldt de gemeente Den Haag.

ADO Den Haag speelt op 28 augustus tegen Jong Ajax. Voor de Hagenaars is het de tweede thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen. Bij het eerste thuisduel, op 14 augustus tegen FC Den Bosch, zijn helemaal geen supporters welkom.

De club moet de eerste thuiswedstrijd zonder publiek spelen vanwege de supportersrellen bij de verloren promotiewedstrijd eind mei tegen Excelsior Rotterdam. Vanwege de ongeregeldheden binnen en buiten het stadion eist de gemeente Den Haag maatregelen van ADO om herhaling te voorkomen. Omdat "de veiligheidsorganisatie van ADO Den Haag in opbouw is", zijn bij de tweede thuiswedstrijd in elk geval geen uitsupporters welkom.

ADO Den Haag moest van de gemeente ook een oefenwedstrijd thuis tegen FC Volendam komende vrijdag zonder publiek spelen. Volendam heeft dat duel echter afgezegd.

Mondiale atletiekbond voert herkansingsronde in voor Spelen 2024

10:34 uur De raad van de mondiale atletiekbond World Athletics heeft de introductie van een herkansingsronde goedgekeurd voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. De extra ronde geldt voor alle loopnummers van de 200 meter tot en met de 1500 meter.

In het nieuwe format krijgen atleten die zich niet via de series hebben geplaatst voor de halve finales een tweede kans om zich te kwalificeren. De nieuwe opzet vervangt het huidige systeem waarin atleten nog door kunnen gaan via de beste tijd in aanvulling op degenen die zich al hebben geplaatst. De loopnummers krijgen daardoor vier rondes. Het zorgt ervoor dat iedere atleet bij deze onderdelen in ieder geval twee keer in actie komt op de Olympische Spelen.

De herkansingen worden niet ingevoerd op de 100 meter. Op dat nummer zijn al voorronden. Ook bij de langere afstanden komt er geen extra ronde. De noodzaak van voldoende hersteltijd tussen de nummers maakt de invoering onhaalbaar.

WK atletiek in Eugene leverde 58 positieve coronatesten op

07:51 uur Bij de WK atletiek in het Amerikaanse Eugene zijn in totaal 58 positieve coronatesten geconstateerd. Tien atleten testten positief op Covid-19. Drie daarvan moesten zich voor hun wedstrijd terugtrekken, meldde de woordvoerder van World Athletics.

Zo’n 1700 atleten deden sinds het begin op 15 juli mee aan de WK atletiek in de staat Oregon. De coronatesten waren niet verplicht bij de WK. Vooral de Japanse atletiekploeg meldde dat veel leden positief hadden getest.