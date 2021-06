Dirk Kuyt: ’Dan kan Oranje de toplanden ook aan’

Dirk Kuyt schreeuwt het uit van vreugde nadat het Nederlands elftal zich in 2014 voor de halve finale van het WK heeft geplaatst door Costa Rica na penalty’s te verslaan. „Europees kampioen worden is op dit moment niet realistisch, maar het moet wel de doelstelling zijn”, zegt de 104-voudig international. Ⓒ FOTO’S RENÉ BOUWMAN & Getty Images

Dirk Kuyt (40) gold binnen de zilveren en bronzen WK-selecties van 2010 en 2014 niet alleen als winnaar die het maximale uit zijn carrière haalde, maar ook als teamspeler en positivo. Nu het vertrouwen in Oranje laag is, is het tijd om een gesprek aan te knopen met de 104-voudig international