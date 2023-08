Lionel Messi is gelukkig in Miami: ’Als je ziet hoe we elke dag leven, hoe we genieten van de stad’

„Ik kan zeggen dat ik erg blij ben met de beslissing die we hebben genomen, niet alleen voor het voetbal”, zei Messi (36) tegen Amerikaanse media. „Maar ook voor mijn familie was het een goed besluit, als je ziet hoe we elke dag leven, hoe we genieten van de stad en deze nieuwe ervaring. De ontvangst van de mensen is vanaf de eerste dag buitengewoon, niet alleen in Miami. Ik ben gelukkig en geniet van dit nieuwe hoofdstuk van mijn leven. Ik wilde het wonen in de Verenigde Staten altijd al ervaren.”

Waar Messi zichtbaar moeite had om zich aan te passen bij Paris Saint-Germain, straalt hij in Miami weer als vanouds. „Zoals ik destijds al zei: mijn vertrek naar Parijs was niet iets wat ik wilde, het was niet dat ik Barcelona wilde verlaten en het was bij wijze van spreken van de ene op de andere dag gebeurd”, zei hij. „Ik moest ook wennen aan een plek die totaal anders was dan waar ik al mijn hele leven woonde, zowel qua stad als in sportieve zin. En tja, het was moeilijk, maar het was het tegenovergestelde van wat mij nu hier overkomt.”

Messi viert zijn treffer tegen Philadelphia Union eerder deze week. Ⓒ ANP/HH

Voetbal VS in opkomst

Volgens de Argentijnse sterspeler is het Amerikaanse voetbal in opkomst. „Ik denk dat het voetbal in de Verenigde Staten de afgelopen jaren enorm is gegroeid en de resultaten van het Amerikaanse nationale team van de laatste tijd zijn daar het bewijs van”, zei hij. „Ook op het WK had Amerika een geweldig team, erg competitief. Het is tijd voor de competitie om die sprong te maken en te stoppen met zoeken naar wat het al een tijdje zoekt. Alles is hier aanwezig om getuige te zijn van voetbal op het hoogste niveau.”

Inter Miami staat komend weekend in de eindstrijd van de Leagues Cup, een bekertoernooi voor clubs uit de Amerikaanse en Mexicaanse competitie. „Het zou ongelooflijk zijn voor mij en voor de hele club om de Leagues Cup te winnen. Miami is een jonge club en het winnen van titels helpt enorm.”