Botic van de Zandschulp zat op coronavlucht en wacht twee weken strikte isolatie in Melbourne

De 25-jarige tennisser uit Veenendaal zat vrijdag op een vlucht van Doha naar Melbourne met iemand die bij aankomst positief testte op corona. En dus is hij een van de voorlopig 72 tennissers die in strikte isolatie moet blijven. De 72 spelers zaten in totaal drie vliegtuigen naar Melbourne met personen die later positief testen.

Robin Haase had meer geluk. De Hagenaar pakte ook een vlucht van Doha naar Melbourne, maar dan twee uur eerder. Haase mag als het goed is voor de eerste keer gaan trainen. De tennissers die niet op een coronavlucht zaten mogen vijf uur per dag trainen, maar moeten verder ook de tijd op hun hotelkamer.

Van de Zandschulp plaatste zich in Doha via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi van de Australian Open. Haase strandde in de laatste van drie rondes, maar heeft als lucky loser nog een reële kans op deelname in het enkelspel. Haase doet sowieso in het dubbelspel.

Bekijk ook: Chaos en irritatie drie weken voor start Australian Open