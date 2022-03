Tonny Vilhena waarschuwt Feyenoord: ’Ajax zal gas gaan geven’

„Dat de uitschakeling in de Champions League als een dreun zal doorwerken, geloof ik niet. Ajax heeft te veel ervaren spelers die dit allemaal al hebben meegemaakt en de beleving van een Klassieker staat op zichzelf. Feyenoord moet daarop voorbereid zijn. Het besef hebben wat winst losmaakt in Rotterdam en wat voor plezier ze zichzelf daarmee ook doen in de competitie. Strijden voor iets speciaals. Zo zijn wij er ook altijd ingegaan in de tijd dat ik er nog speelde.”

„Al heb ik dáár nooit gewonnen”, zegt Vilhena, die als kind van Varkenoord in het eerste elftal uiteindelijk vele Klassiekers in de ArenA speelde. „Terwijl we daar echt vaak hele goede wedstrijden hebben gespeeld. Als Feyenoord op dit moment in De Kuip zou hebben gespeeld, zou ik zeggen dat ze zouden winnen. Met het eigen publiek erbij wil Ajax nu iets rechtzetten na afgelopen week. De verbetenheid die bij een Klassieker hoort, moet er zijn om daar resultaat te halen.”