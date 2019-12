Overeem: ‘Dat maakt Rico versus Badr zo mooi’

,,Ik weet het écht niet en dat maakt Rico versus Badr ook zo’n mooie partij”, aldus de UFC-vechter, die in zijn loopbaan twee keer tegen Hari vocht. Eén keer won hij.

,,Wat ik wel weet is dat beide heren heel fit zijn en er zin in hebben. Er staat ook veel op het spel. Niet alleen de Glory-wereldtitel, maar ook de eer.”

Verhoeven en Hari vochten in 2016 ook al tegen elkaar. Toen won de Nederlander, vanwege een armblessure bij zijn Marokkaanse tegenstander.

Kampioen in K-1

Overeem maakte begin deze eeuw furore in de K-1. Zo kroonde hij zich in 2010 tot kampioen in het superzwaargewicht, de meeste prestigieuze klasse van de roemruchte vechtsportorganisatie. Hij veroverde destijds de titel door op éen avond Tyrone Spong, Gokhan Saki én Peter Aerts te verslaan.

Nu actief in UFC

Inmiddels is Overeem, ook wel The Demolition Man genoemd, al jaren actief in de zwaargewichtdivisie van de UFC. Hij versloeg grote namen als Brock Lesnar, Mark Hunt, en Fabrício Werdum en vocht in 2016 met Stipe Miocic om de titel. Hij ging echter knock-out verloor.

Zijn laatste partij, met Jairzinho Rozenstruik, verloor hij nadat zijn Surinaamse tegenstander in de slotseconden van de partij zijn lip kapotsloeg.

Video: Badr Hari-coach Mike Passenier, kickbokser Hesdy Gerges en Veronica-eindredacteur Fabrice Deters blikken vooruit op de partij tussen Verhoeven en Hari: