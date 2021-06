Opstelling Jong Oranje zonder verrassingen; Portugal eerste finalist

Verdedigers Perr Schuurs en Tyrell Malacia hielden lichte blessures over aan het duel met de Fransen. Schuurs liet zich woensdag voorafgaand aan de laatste training nog behandelen aan een blaar op zijn grote teen. De Ajacied is, net als Malacia, op tijd fit en vormt in de MOL Arena Sosto in Szekesfehervar samen met Sven Botman het centrum van de defensie. Naast Malacia is Jordan Teze (rechts) de andere vleugelverdediger. Feyenoorder Justin Bijlow staat op doel.

Abdou Harroui en Ferdi Kadioglu moeten op het middenveld voor de controle zorgen. Kort daarvoor spelen AZ-spelers Dani de Wit (aanvoerder) en Calvin Stengs. Myron Boadu, eveneens van AZ, en Justin Kluivert zijn de twee spitsen. Boadu maakte tegen Frankrijk beide doelpunten, waarvan de laatste in blessuretijd.

Portugal

Als Oranje de finale haalt speelt het tegen de leeftijdgenoten van Portugal. Het team van bondscoach Rui Jorge won in de andere halve eindstrijd in Maribor in Slovenië met 1-0 van Spanje.

De treffer viel pas laat in de wedstrijd. Na een voorzet vanaf de rechterkant van middenvelder Fábio Vieira werkte verdediger Jorge Cuenca de bal via de onderkant van de lat in zijn eigen doel.

Jong Portugal stond in 2015 voor het laatst in de finale van het EK. Jong Zweden was toen na strafschoppen te sterk.