Andries Jonker denkt al jarenlang aan Koeman-tatoeage

Andries Jonker en Louis van Gaal in 2010. Ⓒ René Bouwman

VELSEN-ZUID - In het gevolg van de nieuwe Barça-trainer Ronald Koeman bevindt zich ook een nieuwe Nederlandse assistent-coach: Alfred Schreuder. Telstar-trainer Andries Jonker (57) werkte in het verleden als assistent-trainer in Camp Nou en heeft wel wat tips voor de nieuwe staf van de Catalaanse grootmacht.