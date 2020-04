Spaanse voetbalclubs starten volgende week met testen spelers

Premier Pedro Sánchez van Spanje kondigde afgelopen zaterdag aan dat er vanaf 2 mei weer individueel buiten mag worden gesport. De spelers en begeleiders zullen eerst een virustest en een antistoffentest ondergaan voordat ze de training hervatten. Dat is fase 1 in het protocol van La Liga.

Fase 2, de individuele training zou op z'n vroegst op 6 mei kunnen beginnen en in fase 3 wordt getraind in kleine groepen. De volledige selectietraining van fase 4 moet zeker twee weken voor het begin van de wedstrijden zijn ingegaan. De vier fasen zouden volgens La Liga binnen een maand afgerond moeten kunnen worden, waardoor de competitie halverwege juni weer kan beginnen. Er zijn nog elf speelronden te gaan in La Liga.