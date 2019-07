Stam hoopt deze week op versterking bij Feyenoord

Dat zei de trainer van de Rotterdammers na de nederlaag tegen Southampton (1-3) tegenover Fox Sports.

„Ik hoop dat er nog jongens bij komen, zodat we op een bepaalde manier de competitie in gaan”, zei Stam, die vertelde nog overleg te gaan voeren met technisch directeur Sjaak Troost. Hoe de stand van zaken is, wilde hij niet kwijt.

Bekijk ook: Feyenoord verliest in eigen Kuip laatste oefenduel

De manier waarop Southampton de score opende was schrijnend, zag ook Stam. Verdediger Sven van Beek, die volgens Stam uitviel met een enkelblessure, ging vlak voor het eigen doel in de fout. „We zijn af en toe wat naïef in onze manier van doen. Soms moet je beseffen dat je moet kiezen voor de lange bal”, aldus Stam, die niet te veel waarde hecht aan de nederlaag. „We kunnen ook tegen amateurs gaan voetballen en dan win je elke wedstrijd. We spelen liever tegen ploegen met een zekere weerstand.”

Feyenoord opent de competitie volgend weekend met een thuiswedstrijd tegen Sparta.