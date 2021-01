Pijnlijke avond voor Georginio Wijnaldum en Liverpool in Premier League

Liverpool trad aan met eigenlijk geen enkele echte centrale verdediger, door alle blessures. Daardoor waren middenvelders Fabinho en Jordan Henderson het gelegenheidsduo achterin. Georginio Wijnaldum startte ook in het elftal van trainer Klopp.

Er waren amper twee minuten gespeeld in het St. Mary’s Stadium of de bal lag al in het netje. Een slimme vrije trap van James Ward-Prowse over Trent Alexander-Arnold kwam bij Ings terecht. De kleine Southampton-aanvaller tikte de bal fraai en met gevoel over keeper Alisson Becker heen: 1-0.

De fraaie treffer van Ings in wording... Ⓒ ANP/HH

Vervolgens probeerde Liverpool het wel - met de van een blessure teruggekeerde Thiago Alcantara in de basis - maar tot grote kansen leidde dit niet. Daartussen zaten nog enkele gevaarlijke counters van de sterk spelende Saints tussen. Zo schoot vroege invaller Nathan Tella in de 40e minuut maar echt net naast het doel. Een kopbal van Mohamed Salah ging vlak voor rust net over, maar de ploegen gingen toch echt rusten met 1-0 voor de thuisclub.

Tussen de palen

Liverpool draaide het tempo omhoog na rust. In de 57e minuut leek Sadio Mané hiervan te profiteren, maar hij wist de gelijkmaker niet te maken. The Reds probeerden het vaak via de linkerkant en de voorzetten van Andrew Robertson, maar het was steeds nét niet. Southampton kwam er niet meer uit in die fase.

Sterker nog, pas in de 75e minuut kwam het eerste schot van Liverpool tussen de palen, van Mané. Dat gebeurde de ploeg van Klopp voor het laatst in december 2015 tegen Newcastle United. Southampton gooide alles in de strijd om een tegentreffer te voorkomen.

De klok tikte ondertussen door richting het einde en een verrassende nederlaag dreigde voor de landskampioen. In de slotfase hadden de Saints zelfs 2-0 kunnen maken in de counter toen Becker uitkwam maar de bal miste, maar dat lot bleef Liverpool bespaard.

Koppositie

Door de nederlaag is Manchester United voorlopig de nieuwe koploper in de Premier League. De club waar Donny van de Beek onder contract staat heeft evenveel punten, maar nog een wedstrijd te goed. Voor Liverpool is het het derde puntenverlies op een rij, na eerdere gelijke spelen tegen WBA en Newcastle United.

United kan volgende week dinsdag definitief de koppositie van Liverpool overnemen met een positief resultaat tegen Burnley. Vijf dagen later staat de topper Liverpool - Manchester United op het programma.

