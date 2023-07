Racepak Max Verstappen levert 130.000 euro op

Het racepak van de WK-leider is geveild voor het goede doel Wings for Life, dat aan Red Bull is gelieerd en zich inzet om een remedie te vinden voor ruggenmergletsel en dwarslaesies.

De (nog) onbekende winnaar had er dinsdag vlak voor het verstrijken van de deadline een bedrag van 112.333 pond voor over. Omgerekend is dat iets meer dan 130.000 euro. Daarmee krijgt hij of zij niet alleen de overall die Verstappen droeg tijdens de race in Montréal en waarmee hij de honderdste zege in de historie van Red Bull Racing boekte, maar ook een meet & greet met de Nederlander en een rondleiding in de fabriek van het Formule 1-team in Milton Keynes.

