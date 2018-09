PSV met dezelfde elf tegen Heerenveen

Trainer Phillip Cocu stuurt dezelfde elf spelers het veld in als vorige week in Rotterdam tegen Sparta, toen de koploper van de eredivisie dankzij twee doelpunten van Steven Bergwijn een achterstand omzette in een 1-2 zege. Mauro Junior vervangt op het middenveld wederom de geblesseerde aanvoerder Marco van Ginkel.

Bij Heerenveen heeft trainer Jurgen Streppel wel twee wijzigingen doorgevoerd. Lucas Woudenberg neemt de plek over van de geblesseerde linksback Dave Bulthuis. Michel Vlap speelt in plaats van de Japanse middenvelder Yuki Kobayashi, die in het Philips-stadion op de bank begint.

PSV wil revanche nemen voor de nederlaag begin september in Friesland (2-0). De ploeg uit Eindhoven heeft voor eigen publiek al 22 competitieduels op rij gewonnen, een clubrecord.