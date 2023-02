Premium Het beste van De Telegraaf

Rvc-lid De Koekkoek zou willens en wetens eer en goede naam als persoon en advocaat schenden Keje Molenaar vertrekt bij FC Volendam, doet aangifte en leegloop dreigt

Keje Molenaar

VOLENDAM - De bekende Volendamse advocaat en ex-profvoetballer Keje Molenaar heeft vrijdagmiddag aangifte gedaan tegen het rvc-lid Elma de Koekkoek van FC Volendam. Dat werd in een aan de raad van commissarissen en het bestuur verstuurde brief, die in handen is van De Telegraaf, al aangekondigd en vrijdagavond daadwerkelijk gedaan. Daarnaast laat de oud-speler van FC Volendam, Ajax, Feyenoord en Oranje weten niet langer beschikbaar te zijn als vicevoorzitter en zich helemaal uit FC Volendam terug te trekken zolang deze rvc daar zit.