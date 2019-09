UEFA onderzoekt wangedrag bij Antwerp-AZ

In de verlenging moest de wedstrijd in het Koning Boudewijnstadion in Brussel worden stilgelegd, omdat fans van de thuisclub het veld probeerden te bestormen.

De UEFA heeft Antwerp aangeklaagd voor het gooien van voorwerpen op het veld, het afsteken van vuurwerk, ongeregeldheden op de tribunes, het ophangen van een ongeoorloofd spandoek, beledigende en molesterende handelingen en het blokkeren van trappen.

Verder wil de voetbalbond ook het gedrag van het elftal van Antwerp bestraffen. De ploeg kreeg in totaal negen gele kaarten. Twee spelers van Antwerp werden tijdens de reguliere speeltijd van het veld gestuurd met twee keer geel.

De zaak zal op 19 september behandeld worden door de disciplinaire commissie van de UEFA. Naast Antwerp moeten ook het Servische Rode Ster Belgrado, het Zweedse AIK en het Schotse Celtic vrezen voor sancties. AZ, dat in Brussel in de verlenging met 4-1 won en zo de groepsfase van de Europa League haalde, treft geen blaam.