Kandidaat-voorzitter FC Barcelona: ’Lionel Messi is 555 miljoen euro meer dan waard’

„We hebben dit eerder onderzocht”, zegt Laporta. „Cijfers tonen aan dat het financieel verantwoord is wat we hebben gedaan. Een derde van de inkomsten die we genereren zijn aan hem te danken. Niet alleen in economische zin is hij echter van belang, maar ook sportief en emotioneel. Zijn waarde voor Barcelona is ongekend.”

Joan Laporta. Ⓒ ANP/HH

De Spaanse krant El Mundo beweerde vorige week dat de schuldenlast van Barcelona meer dan 1 miljard euro is en dat het contract van Messi daar een belangrijke oorzaak van is. De Argentijn verlengde in 2017 zijn verbintenis die komende zomer afloopt. De deal omvat een jaarsalaris van 138 miljoen euro, 115 miljoen euro tekengeld en 77 miljoen euro aan bonussen.