Schmidt blij met inbreng Götze in beslissende fase: ’Hij is echt in topvorm’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

PSV-trainer Roger Schmidt is blij met de inbreng van Mario Götze. Ⓒ ANP/HH

EINDHOVEN - PSV-trainer Roger Schmidt is dolgelukkig met de vorm die een van zijn belangrijkste troeven, Mario Götze, laat zien in de beslissende fase van het seizoen. Volgens Schmidt, die met PSV in de achtervolging zit op koploper Ajax, tikt de Duitse routinier al lange tijd een topniveau aan.