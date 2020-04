Bayern München traint volgens strikte regels

De selectie van Bayern trainde in vijf groepjes van maximaal vijf personen op meerdere velden. Ook op andere plekken werd rekening gehouden met de maatregelen. De auto's van de spelers werden in de parkeergarage uit elkaar gehouden en Bayern had speciale kleedkamerruimten laten maken, zodat niet meer dan twee spelers bij elkaar in een hok zitten.

"Het was een gek gevoel om vandaag een training in kleine groepen te doen. Maar het was ook leuk om de jongens weer in het echt te zien", aldus aanvoerder en doelman Manuel Neuer. "Ik wil ook de club en alle medewerkers en vrijwilligers bedanken voor het feit dat ze ons in deze moeilijke tijden de kans geven om meer voetbalspecifieke oefeningen op het veld te doen."