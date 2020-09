Chloé Dygert met diepe kniewond in ziekenhuis: ’Het zag er gruwelijk uit’

Dygert had op het moment van haar val de beste tussentijden en leek op weg naar prolongatie. Anna van der Breggen was nu de renster die voor het eerst in haar carrière de regenboogtrui mocht aantrekken.

De 23-jarige Amerikaanse werd ter plekke behandeld en was steeds bij kennis. Een diepe snee boven haar linkerknie was zichtbaar. Ze werd vervoerd naar het ziekenhuis van Bologna.

Haar coach Kristin Armstrong bevestigde dat Dygert een diepe scheur had in haar been, veroorzaakt door haar buiteling over de vangrail. „Het zag er gruwelijk uit en het zal een moeilijk herstel worden. Dit was beslist een ernstig ongeval, maar het had nog erger kunnen zijn”, zei de coach, zelf drievoudig olympisch kampioene.

De Amerikaanse wielerbond USA Cycling heeft nog geen verklaring naar buiten gebracht over de gezondheidstoestand van Dygert en de ernst van haar blessure.