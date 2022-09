Premium Het beste van De Telegraaf

Geschorste Martinez: ’Ik zou altijd voor Oranje kiezen’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Bondscoach Roberto Martinez stuurt de Belgische ploeg aan in de wedstrijd tegen Wales (2-1). Ⓒ FOTO Getty Images

BRUSSEL - De verwachtingen van de Gouden Generatie van de Belgen voor het WK in Qatar zijn getemperd door de pijnlijke 1-4 nederlaag die de Rode Duivels in juni leden tegen Oranje. De Belgen zijn erop gebrand het Nederlands elftal zondagavond in de Johan Cruijff ArenA (aanvang 20.45 uur) met gelijke munt terug te betalen. Bij een overwinning met drie goals verschil plaatst de ploeg van bondscoach Roberto Martinez zich ten koste van Oranje voor de Final Four van de Nations League, maar belangrijker nog is een krachtig signaal af te geven richting het WK.