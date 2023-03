Nog geen akkoord tussen Schreuder en Club Brugge

De bedoeling van Club Brugge was om heel snel een vervanger van Parker aan te stellen en Schreuder (50) stond bovenaan de lijst. De Nederlandse kampioenenmaker van vorig seizoen bij Club Brugge had aangegeven dat hij een terugkeer zag zitten en dus werd er onderhandeld, maar de voorwaarden liggen nog te ver uit elkaar en er was nog onenigheid over de duur van het contract. Schreuder wil dan ook het liefst garanties op de lange termijn.

De clubleiding van Club Brugge blijft zoeken naar een opvolger van Parker voor de rest van het seizoen. Daarvoor is Schreuder nog altijd kandidaat. Op dit moment zijn er namelijk weinig goeie (en vrije) alternatieven. Een van de belangrijkste redenen om voor Schreuder te gaan, was dat veel spelers zijn manier van werken/voetballen al kennen. Een trainer proberen weg te halen die ergens onder contract ligt – Ronny Deila (47) van Standard geniet aanzien in het Jan Breydel Stadion – is dan weer niet wenselijk.