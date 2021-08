Liemarvin Bonevacia bezorgt Nederland historische finaleplaats op 400 meter

De 32-jarige atleet liep in Tokio de race van zijn leven in de halve finales en kwam in zijn heat als derde over de finish. Met zijn tijd (44,62), een Nederlands record, behoorde hij tot de twee tijdsnelsten die zich naast de nummers 1 en 2 uit de drie heats plaatsten. „Dit is een droom, man”, zei hij na afloop tegen de NOS. „Ik heb er echt geen woorden voor. Ik heb echt alles op alles gezet. Hierom zijn we topsporters, om te leveren op het moment dat het moet.”

Bonevacia richtte zich tot alle jonge kinderen in Nederland. „Blijf dromen man, je ziet dat het kan. Ik heb alles gedaan wat ik kan. Nu ga ik rustig met mijn coach praten richting de finale. Dat is een andere dag, met andere kansen.” Bonevacia gaf ook Jochem Dobber de credits. „Hij is mijn beste trainingspartner.”

Dobber realiseerde met 45,48 de zeventiende tijd. De snelste tijd liep Kirani James uit Grenada. De olympisch kampioen van Londen 2012 kwam tot een tijd van 43,88. Ook de tweede tijd, van de Colombiaan Anthony José Zambrano, kwam uit de heat van Bonevacia.

Bonevacia wilde een jaar geleden bijna zijn spikes voorgoed opbergen na weer een waardeloze 400 meter. Hij was na brons op de EK outdoor van 2016 en het brons op de EK van 2017 gaan kwakkelen en kon zijn draai niet vinden. Hoofdcoach Charles van Commenée haalde hem over zich permanent op Papendal te vestigen. In de succesvolle trainingsgroep van de coaches Laurent Meuwly en Bram Peters hervond hij het plezier én de vorm.

Op de NK indoor in februari kreeg zijn herrijzenis al gestalte met een Nederlands record van 45,99. Daarna volgde nog meer succes bij de EK indoor. Bonevacia veroverde het brons in de finale van de 400 meter en greep met de mannenploeg het goud op de 4x400 meter.

