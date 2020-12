Volgend jaar drie miljardairszoons actief in de Formule 1

De start van de Grand Prix van Duitsland. Ⓒ ANP/HH

SAKHIR - Formule 1 is topsport, maar tegelijkertijd ook keiharde business waarin euro’s, dollars en roebels een grote rol spelen. Volgend jaar rijden er liefst drie miljardairszoons in de koningsklasse van de autosport. En of ze nu presteren of niet, het stempel van een rijkeluiskind raak je nooit meer kwijt.