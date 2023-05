Manchester City kan landstitel ruiken na zege op Everton

Ilkay Gündogan blonk uit bij Manchester City. De Duitser opende in de 37e minuut op fraaie wijze de score. Gündogan nam, met zijn rug naar het doel, de bal op zijn bovenbeen aan en scoorde vervolgens met een soort halve omhaal. Vrijwel direct daarna gaf Gündogan de assist bij de tweede treffer, een kopbal van topscorer Erling Haaland.

Gündogan zorgde in de 51e minuut voor een nog grotere voorsprong. Dit keer schoot hij een vrije trap fraai in het doel.

Manchester City, dat de Engelse titel voor het derde jaar op rij kan winnen, neemt het de laatste drie speelronden op tegen Chelsea, Brighton & Hove Albion en Brentford. Komende woensdag wacht eerst de tweede wedstrijd tegen Real Madrid in de halve finales van de Champions League. Het eerste duel eindigde in 1-1. Manchester City speelt begin juni ook nog de finale van de FA Cup tegen Manchester United.

Everton staat na het verlies nog steeds zeventiende. Die positie is aan het einde van de competitie net genoeg om in de Premier League te blijven.

AZ-tegenstander West Ham in competitie onderuit bij Brentford

West Ham United is er in de Premier League nog niet in geslaagd zich definitief veilig te spelen. De tegenstander van AZ in de halve finales van de Conference League verloor met 2-0 bij Brentford.

De nederlaag was niet heel verrassend. Trainer David Moyes liet heel veel basisspelers buiten zijn elftal, zoals aanvoerder Declan Rice, Kurt Zouma, Lucas Paquetá, Jarrod Bowen en Said Benrahma. Zij werden gespaard voor de tweede ontmoeting met AZ, komende donderdag in Alkmaar. West Ham verdedigt dan een voorsprong van 2-1 uit de eerste wedstrijd.

Bryan Mbeumo en Yoane Wissa maakten in de eerste helft de doelpunten voor Brentford, dat naar de negende plaats steeg. West Ham blijft vijftiende met 37 punten. Dat zijn 6 punten meer dan nummer 18 Leeds. De nummers 18 tot en met 20 degraderen uit de Premier League. Hekkensluiter Southampton is al zeker van degradatie.

West Ham speelt nog twee wedstrijden in de competitie.

Italië: kampioen Napoli lijdt bij Monza vierde nederlaag van het seizoen

Napoli heeft in de Italiaanse voetbalcompetitie de vierde nederlaag van het seizoen geleden. De kampioen ging met 2-0 onderuit bij Monza.

De Portugees Dany Mota zette Monza in de 18e minuut op voorsprong. In de beginfase van de tweede helft zorgde Andrea Petagna voor de tweede treffer.

Napoli verloor eerder dit seizoen in de Serie A van AC Milan (0-4), Lazio (0-1) en Internazionale (1-0).

Fiorentina won met 2-0 van Udinese, waar de Nederlander Marvin Zeegelaar een basisplaats had. Fiorentina strijdt donderdag met FC Basel voor een plek in de finale van de Conference League. De Italianen verloren de eerste ontmoeting in eigen stadion met 2-1.

Spanje: Atlético verliest bij gedegradeerd Elche en zakt naar derde plek

Atlético Madrid heeft de tweede plaats in de Spaanse voetbalcompetitie moeten afstaan aan Real Madrid. Het elftal van trainer Diego Simeone verloor zondag verrassend met 1-0 bij het al gedegradeerde Elche en liet zo de kans liggen Real, dat zaterdag Getafe met 1-0 had verslagen, weer te passeren. Real heeft met nog vier wedstrijden te gaan een voorsprong van 2 punten.

Doelman Ivo Grbic mocht zich de nederlaag van Atlético aanrekenen. In de 41e minuut wist hij de bal na een verre ingooi niet goed weg te stompen. Elche-aanvoerder Fidel kon daardoor van dichtbij scoren: 1-0. Atlético drong na rust wel aan, maar wist de zevende nederlaag van het seizoen niet te voorkomen. De eerste vier clubs in Spanje spelen komend seizoen in het hoofdtoernooi van de Champions League. Atlético is daar officieus al zeker van.

FC Barcelona pakt zondagavond de landstitel als het de uitwedstrijd tegen Espanyol wint.