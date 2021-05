Jasper Cillessen ontbreekt bij Oranje vanwege positieve coronatest

Hoewel Cillessen geen klachten heeft, volgt hij de RIVM-richtlijnen en zit hij dus in zelfisolatie. De medische staf van Oranje houdt de gezondheidstoestand van Cillessen nauwlettend in de gaten.

Zodra het medisch verantwoord is, sluit de Gelderlander in Portugal bij de selectie aan. Bondscoach Frank de Boer zou met Marco Bizot sowieso al een extra doelman meenemen naar de Algarve, waar het Nederlands elftal zich gaat voorbereiden op het EK. Cillessen was er niet bij toen Oranje begin deze week al drie dagen trainde met een kleine groep.

Oranje gaat met 23 spelers naar Portugal. Captain Georginio Wijnaldum en Barcelona-middenvelder Frenkie de Jong sluiten zondag in Lagos aan. Nathan Aké, die zaterdag nog met zijn club Manchester City de Champions League finale speelt, meldt zich ook later in het Cascade Resort.