Koeman: ’Kijken of de KNVB met me door wil’

ZEIST - Nu de UEFA en de 55 aangesloten nationale bonden hebben besloten EURO2020 met een jaar uit te stellen, is het geen uitgemaakte zaak dat Ronald Koeman in 2021 op de bank zit. Deze zomer staat er een evaluatie gepland. „En dus moet ik maar kijken of de KNVB met me door wil”, lacht de bondscoach.