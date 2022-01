Andy Murray: ’Er blijven vragen rond Novak Djokovic hangen’

„Hij moet nog wel even wat uitleggen betreffende zijn isolatie, maar ik ben er zeker van dat hij dat de komende dagen zal doen” vertelde hij aan de BBC.

Volgens de reisafgifte van Djokovic heeft de Serviër de 14 dagen vóór zijn vlucht naar Australië niet meer gereisd. Echter, op sociale media kwamen er foto’s voorbij, waarop hij te zien was in Belgrado en ook in Spanje.

Vragen blijven hangen

De Australische minister van Immigratie heeft nog steeds de mogelijheid om zijn visum hierdoor in te trekken. „Hij won in de rechtbank, en dat is goed”, aldus Murray. „Het lijkt er sterk op dat hij gaat meedoen aan de Australian Open. En uiteindelijk willen we de sterkste spelers daar.”

Hij vervolgt: „Maar toch blijven er vragen hangen. Tot die niet zijn beantwoord, vind ik het moeilijk om een definitieve mening over alles te geven.”

Frustrerend

Murray vindt het drama rond Djokovic ’frustrerend’, omdat hij liever over zijn eigen tennis zou willen praten. De Schot accepteerde een wildcard van de organisatie van de Australian Open. Het wordt zijn eerste optreden daar sinds zijn dramatische en emotionele exit in 2019.

Toen liet hij weten dat hij zomaar eens kon gaan stoppen met tennis, door een slepende heupblessure. Uiteindelijk maakte hij toch een comeback in de tenniswereld door een geslaagde operatie. „Ik geloof erin dat ik hier kan presteren en met een mooie loting, wie weet”, sluit hij af.

Murray haalde maar liefst vijf keer de finale van de Australian Open (2010, 2011, 2013, 2015 en 2016), maar won nooit. In vier van vijf finales was - jawel - Djokovic steeds te sterk.