Jorinde van Klinken wil in twee disciplines Tokio halen: ’Niet van plan een keuze te maken’

Het is haar ambitie om in Tokio ook mee te doen bij het kogelstoten. En het liefste niet in de kantlijn. „Ik ben niet van plan ooit een keuze te maken tussen kogel en discus. Sinds de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw is er nooit meer een vrouw geweest die op beide onderdelen een olympische medaille heeft gewonnen. Dat is een mooi doel voor mij.”

Van Klinken, die sinds januari traint en studeert aan de Arizona State University, moet nog wel die olympische limiet met de kogel stoten. Ze kwam onlangs tot een persoonlijk record van 18,06. De limiet voor Tokio ligt op 18,50 meter. De Drentse doet de komende dagen een poging tijdens de Amerikaanse studentenkampioenschappen in Eugene. „Ik heb hard getraind met de kogel. In de trainingen gaat het goed, in de wedstrijden is het er nog niet uitgekomen, maar het lijkt me een fantastische ervaring om beide nummers op de Spelen te mogen doen.”

Bovenaan wereldranglijst

Met haar 70,22 voert Van Klinken in ieder geval de wereldranglijst van dit jaar aan bij het discuswerpen. „Ik heb altijd wel de overtuiging gehad dat ik ooit de wereldtop zou halen, maar het is iets sneller gegaan dan ik had verwacht. Ik denk niet dat het slim is mezelf als favoriet te zien in Tokio. Zoveel druk is niet goed voor mij. Ik zal er wel alles aan doen om de finale te halen. Dan sta ik vermoedelijk tussen vrouwen met tien jaar ervaring op dit niveau. Meestal is een worp van hoog in de 65 meter goed voor een medaille, maar ik denk dat het dit jaar verder moet.”

Jorinde van Klinken op het NK Ⓒ ANP/HH

Haar koninklijke worp leverde Van Klinken op 22 mei. „De omstandigheden waren ideaal, de wind een beetje rechts van voren, zodat de discus op de wind kan drijven en nog verder doorvliegt. Maar zelfs met deze optimale wind is 70 meter heel ver, want de schijf weegt maar 1 kilo en kan heel gemakkelijk afzwaaien.”

Toen Van Klinken 70,22 meter op het bord zag staan, liet de discuswerpster zich op de grond vallen en barstte ze in huilen uit. Ze besefte meteen dat ze op 21-jarige leeftijd iets onvoorstelbaars had gedaan. „Ik ben waarschijnlijk een van de vier vrouwen ooit die clean over de 70 meter heeft geworpen. Het is nog steeds onbegrijpelijk voor mij. Ik had dit nooit zien aankomen en zeker niet als je zo jong bent als ik. Als je met deze sport begint, is 70 meter eerder een gedroomd einddoel van je carrière, maar ik heb nog zeker tien jaar te gaan en heb die magische afstand nu al gegooid.”

Geen doping

Ze beklemtoont het woord clean bij haar prestaties, dat wil zeggen: geen doping. Er kleeft nogal een dopingverleden aan het discuswerpen. In de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw kwamen worpen van over de 70 meter heel wat vaker voor. Inmiddels is duidelijk dat vrijwel al die atleten prestatiebevorderende middelen gebruikten.

„Er is een tijdperk voor 2000 en na 2000 en ik zie dat als twee verschillende sporten haast. Als je ook de foto’s ziet van de discuswerpsters uit de periode van voor 2000, die zagen er zo mannelijk uit en zo onvoorstelbaar gespierd. Ik weet ook niet of het wereldrecord ooit verbeterd wordt (76,80 van de Oost-Duitse Gabriele Reinsch), want dat is in mijn ogen gevestigd met mannenkracht.”