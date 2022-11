FC Barcelona-verdediger Gerard Piqué stopt abrupt met voetballen

„Ik wil graag zeggen dat ik heb besloten dat nu het moment is om deze reis te beëindigen”, sprak Piqué in een filmpje. „Ik heb altijd gezegd dat er geen andere ploeg zou zijn na Barcelona. En zo zal het zijn. De wedstrijd van zaterdag zal mijn laatste in het Camp Nou zijn.”

Piqué won alles wat er te winnen valt in het voetbal. Hij werd acht keer landskampioen met Barcelona, veroverde zeven Spaanse bekers en won drie keer de Champions League. Hij pakte met Barcelona tevens drie keer de FIFA Club World Cup. De 102-voudig international werd met Spanje wereldkampioen in 2010 na de gewonnen finale tegen Nederland, waarna twee jaar later de Europese titel volgde.

Piqué speelde vrijwel zijn gehele leven voor Barcelona, afgezien van een periode bij Manchester United en Real Zaragoza aan het begin van zijn professionele carrière. Vanaf 2008 is hij een vaste waarde bij de Catalaanse club waar hij tevens een groot deel van de jeugdopleiding doorliep.