Na vijf maanden houdt PSV weer eens de nul

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Armando Obispo in duel met Julen Lobete. Ⓒ ANP/HH

EINDHOVEN - PSV zette in de eerste maanden van het seizoen een reeks neer van elf duels zonder één enkele keer de nul te houden. Dat was sinds de invoering van het betaald voetbal nooit eerder vertoond bij de Brabantse club. In de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk, die in de blessuretijd met 1-0 werd gewonnen door een benutte strafschop, wist de PSV-defensie voor het eerst dit seizoen de nul te houden. Een opkikker, die de Eindhovense verdedigers goed konden gebruiken, met een uitwedstrijd tegen Arsenal en een thuiswedstrijd tegen Feyenoord voor de deur.