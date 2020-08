’Wielerwereld stevent af op coronaramp’

Het wielerpeloton voor de start van Strade Bianche Ⓒ Hans Ruggenberg

Leven in een ’bubbel’. Een term die sinds het coronavirus de wereld in zijn greep nam hoogtij viert. In het wielrennen is het eveneens een waardevolle schat waar op geleund wordt, maar van ’bubbels’ is ook bekend dat ze te pas en te onpas knappen.