Onderzoek in Australië: nazigebaren en racisme overschaduwen bekerfinale

Ze verstoorden voor de aftrap een speech waarin alle bevolkingsgroepen in Australië welkom werden geheten en ook het volkslied. Sommige fans van Sydney United 58, een club die ooit werd opgericht door Kroaten in Australië, maakten op de tribune de nazi-groet en zongen fascistische en racistisch getinte liederen. Op beelden is ook te zien dat ze vlaggen met omstreden symbolen bij zich hadden.

Onderzoek

De Australische voetbalbond kondigde een onderzoek aan. De bond hoopt te achterhalen welke supporters zich hebben misdragen. „Dit respectloze gedrag mag niet doorgaan in onze sport, dit moet veranderen”, zei een bestuurslid. „De Australische bond is een proces gestart om het gedrag van bepaalde individuen en groepen supporters te onderzoeken.” De bond benadrukt dat een klein deel van de ruim 16.000 toeschouwers in Sydney zich misdroeg.

Dwight Yorke

Macarthur FC won de bekerfinale met 2-0. Dwight Yorke, voormalig topscorer van Manchester United, is trainer van die Australische club. Sydney United 58 speelt op een lager niveau en drong verrassend door tot de finale.