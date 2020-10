Keuken Kampioen Divisie: Cambuur behoudt koppositie, Volendam en Jong Ajax halen uit

Cambuur gaat aan de leiding met 22 punten, één meer dan Almere en vier meer dan NAC, dat een wedstrijd minder heeft gespeeld. De Graafschap, dat met 2-1 won van Jong PSV, staat derde met 19 punten.

Robert Mühren opende al in de elfde minuut de score voor Cambuur. De ploeg van coach Henk de Jong liep nog voor rust uit naar 2-0 via Giovanni Korte. Meteen in de tweede helft maakte Jarchinio Antonia er 3-0 van. Cambuur-middenvelder Mitchell Paulissen, oud-speler van Roda JC, moest in de tweede helft na zijn tweede gele kaart van het veld.

NAC onderuit

NAC, tot vorig weekend nog ongeslagen, leed zijn tweede nederlaag van dit seizoen. Het team miste door een corona-uitbraak meerdere spelers en was ook tegen nummer 3 Almere City niet op volle sterkte. Op slag van rust kopte Elias Sørensen raak uit een voorzet van Damon Mirani. Tien minuten voor tijd zorgde Faris Hammouti voor de 2-0.

NEC won met 2-1 van Go Ahead Eagles en nestelde zich met 16 punten in de subtop. Javier Vet bracht de Nijmegenaren op voorsprong door van dicht bij binnen te schieten. Vroeg in de tweede helft verdubbelde Rangelo Janga uit een corner de marge. Luuk Brouwers maakte het met de 2-1 nog spannend, maar de ploeg uit Deventer kon niet meer gelijkmaken. Jacob Mulenga miste vlak voor tijd nog een grote kans namens Go Ahead.

NEC doet goede zaken tegen Go Ahead Eagles. Ⓒ BSR Agency

FC Volendam haalt uit

FC Volendam won met heel ruime cijfers van FC Dordrecht (7-1) en klom met 15 punten naar de zesde plaats achter NEC. Voor Volendam waren eerst Francesco Antonucci, Derry Murkin en Samuele Mulattieri (twee keer) trefzeker. Nadat Gianni Dos Santos had gescoord voor Dordrecht, was het nog eens de beurt aan Murkin, Martijn Kaars en Dean James.

Driepunter Telstar

Sebastian Soto schoot Telstar in de tweede helft langs Helmond Sport. De Amerikaan opende de score met een fraaie volley op aangeven van Welat Cagro. Soto maakte een kwartier later de 2-0.

Jong Ajax maakt indruk

Jong Ajax won met 5-1 bij MVV Maastricht. De thuisploeg kwam in de eerste helft op voorsprong via Jerome Deom. Max de Waal maakte twee minuten later echter weer gelijk. In de tweede helft liepen de Amsterdammers uit via treffers van Devyne Rensch, Nordin Musampa, Giovanni en Naci Ünüvar. Jong Ajax heeft net als Telstar en FC Volendam 15 punten.

De competitiewedstrijd tussen Jong FC Utrecht en TOP Oss werd afgelast. Bij de Brabantse club werd vrijdag, enkele uren voor het duel, bij vijf spelers een coronabesmetting vastgesteld.

